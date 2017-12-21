Посол Франции: Власти Украины прекрасно понимают, что ставят безвиз с ЕС под угрозу срыва

Политики, стоявшие за атакой на НАБУ знали, что в ответ ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной.

Об этом в интервью Европейской правде рассказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон. По ее словам, самым важным подтверждением ответственности властей за новый курс страны был вопрос борьбы с коррупцией.

"Когда мы увидели такие нападки, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для Европейского Союза, это было шоком. Откровенно скажу: мы считаем, что это для Украины – поворот вспять, возвращение назад! Решение о приостановке безвиза, если оно будет принято, ударит по простым украинцам? Се ля ви, такова жизнь. В этом и состоит принцип политической ответственности. Политические лидеры должны быть достойными и должны работать в интересах Украины.", - заявила Дюмон.

По ее словам, люди, которые стояли за атакой на антикоррупционные органы, не соответствуют амбициям, которые европейское сообщество видело в период Майдана. Дюмон отметила, что такие представители власти недостойны тех украинцев, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.

"Я не могу знать с уверенностью, кто стоит за этой конкретной инициативой. Но я полностью убеждена, что люди, о которых идет речь, прекрасно осознавали, что международное сообщество жестко отреагирует на реализацию таких идей. Невозможно не понимать, насколько негативный характер это будет иметь для имиджа страны. Именно это нас больше всего беспокоит: что осознавая все эти последствия, они решились на такой шаг", - подчеркнула дипломат.

Как сообщалось ранее, у Меркель раскритиковали борьбу Порошенко с коррупцией.