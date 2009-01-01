Позитивная риторика, или Чем был важен саммит "Большой семерки" для Украины?

Эксперты рассказали о главных и наиболее важных для Украины результатах саммита "Большой семерки".

Reuters

Саммит "Большой семерки", проходивший 26 и 27 мая в Таормине (Сицилия, Италия), завершился принятием итоговой декларации по основным проблемам, по которым сторонам удалось достичь согласия. На этот раз, очевидно, таких вопросов как никогда немного — вся декларация вместилась всего на шести страницах, что значительно короче, чем декларации после всех других саммитов "Семерки".

В документе была отмечена важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния ИГИЛ в Сирии и Ираке. Также речь шла об экономической ситуации в мире и взаимодействии со странами Африки. А по вопросам торговли и климатическим изменениям сторонам было не так-то просто достичь консенсуса.

Также в декларации "Большой семерки" нашла свое отражение и проблема российско-украинского конфликта. В документе говорилось о том, что разрешить его можно лишь путем полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами, при этом подчеркивалось, что ответственность за этот конфликт возлагается на Россию. "Семерка" также подтвердила неизменность своей позиции: поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также признание незаконной аннексии Крыма Россией. А, кроме того, на саммите "Большой семерки" России пригрозили усилением санкций в случае невыполнения ею обязательств.

"Санкции могут быть свернуты, если Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы в дальнейшем принимать дополнительные меры с целью увеличить финансовые потери России, если ее действия того потребуют", — говорится в декларации.

Эксперты рассказали "Главреду", чем был важен для Украины саммит "Большой семерки" и позиция стран-участниц по ситуации в нашей стране, сформулированная в итоговом документе.

Владимир Горбач Главред Владимир Горбач:

Встречи вроде саммита "Большой семерки" всегда заканчиваются принятием меморандума, декларации или коммюнике. И формально судить о результатах встречи можно по содержанию этого документа.

В этом году — очень короткий документ, в котором перечислено лишь те позиции, по которым все участники саммита сошлись. Но если сравнивать с предыдущими итоговыми документами, то можно сказать, что вопросы, по которым сторонам удалось достичь согласия, вместились на намного меньшем количестве страниц, чем обычно.

Для Украины в данной ситуации самым важным была бы демонстрация единства западного мира, чего, на самом деле, в Италии, в Таормине, не случилось. Отдельная американская позиция, выраженная в фигуре президента Трампа, не позволяет оценивать однозначно этот саммит как успешный, именно с точки зрения способности выработать единые и общие решения. Украины это касается лишь опосредованно, поскольку ничего плохого для нашей страны на этом саммите не случилось.

Единственное, что вселяет сейчас тревогу, — вероятная потеря единства Запада. Это может навредить Украине при сохранении единой позиции в противостоянии России. Ведь даже просто единство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки уже является серьезным плюсом для нашей страны, а когда это ставится под сомнение, понятно, что нас это должно волновать.

По большому счету, предыдущие решения о введении экономических санкций против России за Крым, за Донбасс и за сбитый "Боинг" ранее постоянно согласовывались между США и ЕС и вводились почти синхронно — не одномоментно, но почти друг за другом. Поэтому сейчас можно делать акцент на том, что России еще и грозят в случае невыполнения Минских соглашений новыми санкциями, но ведь их не усилили, решения об этом нет — есть лишь формулировка об условии, при котором это произойдет.

Поэтому сейчас это всего лишь риторика. Для Украины это хорошая риторика, но это только слова. К тому же, в этом нет ничего нового, ведь и раньше западные страны говорили о сохранении санкций или возможности их усиления в случае, если Россия не будет выполнять договоренности. Так что эта риторика уже была в информационном пространстве и в отношениях Запада с РФ. Но и это все хорошо, поскольку были опасения перед саммитом, что и риторики такой не будет, или она ослабнет. Риторика сохранилась, а это Украине говорит о том, что надежда есть.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

Декларация саммита "Большой семерки", в принципе, была позитивной для Украины. Фактически этот саммит и принятая по его итогам декларация подтвердили неизменность позиции "Большой семерки" по Украине и по российско-украинскому конфликту (и по Донбассу, и по Крыму). Неизменность позиции зафиксирована.

Также зафиксировано продление санкций против России и даже заявлено о том, что в случае невыполнения Россией ее обязательств "Большая семерка" может предпринять дополнительные меры. Фактически это намек на возможность усиления санкций. Честно говоря, я бы не очень ждал усиления санкций, но важна сама фраза об их возможном продолжении — это принципиально.

Также традиционно прозвучал тезис о привязке санкций к выполнению Минских соглашений. Однако отмечу, чтобы быть объективным, что саммит "Большой семерки" призвал обе стороны к выполнению Минских соглашений.

В словах о том, что ответственность за конфликт в Украине возлагается на Россию, нет ничего нового. Если бы в мире не признавалась ответственность России за этот конфликт или за аннексию Крыма, то не было бы и санкций. Так что это является подтверждением позиции, о которой было заявлено ранее.

Почему нет никаких конкретных решений по итогам саммита? А что может быть конкретное? Во-первых, в декларациях нет конкретики, поскольку это лишь декларация, общий документ. Тем более, мы знаем, что в связи с феноменом Трампа и особенностью его позиции очень непросто было сформулировать сам текст декларации. Поскольку были принципиальные разногласия по целому ряду вопросов. Говорят, что были они и по вопросу санкций против России. У Трампа — особая позиция.

Во-вторых, важна неизменность позиции стран "Большой семерки". Те, кто ожидает новых санкций или финансовой блокады России, — наивные люди, которые неадекватно оценивают ситуацию. В данном случае от США и Европы можно ожидать хотя бы сохранения существующих санкций против РФ. Ожидать усиления санкций — мягко говоря, несколько нерационально. Ведь конфликт затягивается. А, кроме того, многие политики в Европе и США выступают за смягчение санкций. Поэтому следует быть реалистами и не ждать каких-то необычайных решений и какой-то конкретики. Конкретика сейчас есть — в виде санкций и Минских соглашений. И ничего другого сейчас не предлагается.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Появившаяся по итогам саммита "Большой семерки" декларация доказала, что, несмотря на различные противоречия, существующие между западными странами, по вопросу Украины все-таки удалось достичь единого мнения и единой позиции. Это — первый позитив. Мы увидели, что никаких особых дискуссий по этому вопросу не было, тем более, которые бы выносились на публику, в отличие, например, от вопросов климатических изменений.

Россия все время отнекивается и доказывает, что она никоим образом не причастна к конфликту на Донбассе. Однако саммит доказал, что ей никто не поверил — в декларации четко зафиксировано, что Россия причастна, и ответственность лежит на ней. Это — второй позитив.

Кроме того, для нас важно то, что допускается возможность усиления санкций против России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.

Всё заявление по Украине было выписано в правильной тональности и логике. Я бы не назвал его конфронтационным, но Россия расценивает это как давление на нее. Москва понимает, что между заявлением о возможности усиления санкций и их реальным введением проходит какое-то время, поэтому сейчас она пытается показать, что этого не боится и что серьезно санкции не воспринимает. Как раз обстрел Красногоровки на выходных и был демонстрацией того, что Россия может поддерживать какой угодно уровень насилия, несмотря на внешнее давление.

Но это — лишь бравада. Как только дело дойдет до введения новых серьезных санкций, у России сразу же изменится тон. Пока идут разговоры, Россия бравирует.

Надежда Майная