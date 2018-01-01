"Путь в никуда": Климкин прокомментировал открытие Крымского моста

Глава МИД дал оценку мосту через Керченский пролив.

REUTERS

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин дал свою оценку открытию Крымского моста, которое произошло днем 15 мая.

"На самом деле мост через Керченский пролив - это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест. Оба конца моста - это путь в никуда", — написал дипломат в Twitter.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 мая 2018 г.

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Ранее президент Порошенко потроллил открытие Крымского моста.

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Напомним, во вторник, 15 мая, с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соеденил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.

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