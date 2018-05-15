"Путь в никуда": Климкин прокомментировал открытие Крымского моста

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин дал свою оценку открытию Крымского моста, которое произошло днем 15 мая.

"На самом деле мост через Керченский пролив - это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест. Оба конца моста - это путь в никуда", — написал дипломат в Twitter.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 мая 2018 г.

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Ранее президент Порошенко потроллил открытие Крымского моста.

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Напомним, во вторник, 15 мая, с участием президента России Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Крымского моста, который соеденил Краснодарский край с аннексированным полуостровом Крым.