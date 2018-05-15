Крымский мост: история о том, как Украина сама себя обманула

Россия с пафосом открыла Крымский мост. Ради такого случая в аннексированный Крым приехал сам президент РФ Владимир Путин. Но, на самом деле, запуск моста - это важное событие не только для России, а в первую очередь, для Украины, которой предстоит сделать серьезные выводы из своего провала.

Напомню, что в 2014 году, когда строительство Крымского моста только планировали, в Украине появилось много "экспертов", которые доказывали, что мост технически построить невозможно, что он не будет построен, что это пропагандистский фейк и т.д. Очевидно, эти люди были наняты Кремлем с тем, чтобы успокоить украинское руководство, внушить мысль о невозможности строительства Крымского моста, чтобы Украина ничего не делала, чтобы воспрепятствовать этому строительству. Кстати, подобные люди работают и до сих пор, рассказывая, что мост стоять не будет, что он вот-вот упадет. Они демобилизуют Украину, внушая ей мысль о том, что не нужно препятствовать этому мосту — он упадет сам.

Точно так же другие говорят, что все равно развалится Россия, Крым сам по себе вернется в состав Украины, и потом мы начнем решать — то ли разобрать мост, то ли взорвать, и вообще, что с ним делать. Мне кажется, это явно кремлевские выдумки для того, чтобы украинская власть продолжала бездействовать.

В итоге, Крымский мост построен. Этого нельзя отрицать. То, что сначала он открывается для движения автомобильного транспорта, связано с желанием принести Крыму доходы. Это значит, что десятки и сотни тысяч автомобилей пойдут с отдыхающими из России в Крым. А это, в свою очередь, резко улучшит экономический баланс самого Крыма и снизит нагрузку на российский бюджет по финансированию Крыма. В этом плане и для России, и для Крыма мост будет иметь важное экономическое значение.

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Другой важный момент — Крым стал зоной, которая очень активно милитаризуется Россией. И факт введения в эксплуатацию Крымского моста говорит о том, что резко упрощается процедура при необходимости подвоза войск, материально-технического снабжения армии и т.д. Это — стратегический фактор, который, говоря об экономической стороне вопроса, тоже нужно иметь ввиду.

Введение в эксплуатацию Крымского моста резко усилит позиции России в Крыму. И то, что украинское правительство со своей стороны, кроме рассказов о невозможности осуществления этого проекта, не предпринимало никаких шагов для блокирования строительства, будет признано большой ошибкой.

Что касается последствий для Украины… Информация о том, что Крымский мост заблокирует прохождение судов в украинские порты, звучала и раньше и звучит до сих пор. Однако появляются другие факты против достоверности этой информации. Ведь мост давно строится, давно есть полотно моста над Керченским проливом, но вы видели хоть один репортаж о том, чтобы большое украинское судно уперлось в этот мост и не могло под ним пройти? Я не помню ни одного такого факта, ни одной такой фотографии. Поэтому рассуждения о том, что мост будет препятствовать прохождению судов в порты Мариуполя, наталкивается на простое логическое сомнение: уже несколько лет это полотно моста существует над проливом, почему оно до сих пор не препятствовало судам, и корабли проходили, и почему же в дальнейшем оно будет препятствовать?

Сейчас ситуация такая, что нужно отставить в сторону примитивную пропаганду, тем более, пропаганду, которая Кремлю "льет воду на мельницу", и рассматривать конкретно: какие были случаи, когда корабли не могли пройти из-за моста, или их не было, если это нарушает международные соглашения или международное право в части препятствования судоходству (тем более, Украина и Россия являются членами всех международных конвенций по международному судоходству), то обращалась ли Украина по этим фактам в суды, если не обращалась — почему. То есть нужно разобраться с тем, является ли мост препятствием на пути судоходству. Пока что это не факт…

Думаю, что для Украины все же могут быть и другие последствия строительства Крымского моста. Главные последствия — политические. Крым теперь более плотно привязан к России. И население в Крыму станет теперь еще более пророссийским.

Экономические потери Украины также связаны с тем, что иностранные туристы, которые едут в Крым, уже не будут ехать через украинскую территорию и въезжать через Крымский перешеек. Тем более, такие поездки, в том числе автомобильным транспортом, не запрещены. Не знаю, какой объем таких поездок был. Но теперь со стороны России такое путешествие вообще теряет смысл — оно пойдет через Крымский мост. Хотя я не думаю, что этот поток ранее был значительным. Но все равно и реально, и потенциально это можно относить к экономическим потерям Украины, потому что, если бы транспорт двигался по территории Украины, это приносило бы нашей стране определенный доход в виде обслуживания, ночлега, заправок и т.д. Таким образом, еще одно направление транзита через Украину, транзита туристов, с запуском Крымского моста утрачивается.

В любом случае, неправильно ставить акцент на борьбе Украины с Крымским мостом. Нужно постоянно помнить о том, что главный вопрос — не Крымский мост, а принадлежность Крыма. И основные усилия должны быть направлены на то, чтобы решить вопрос Крыма. Если он будет решен, то и вопрос с мостом решится.

Что касается идеи Рефата Чубарова, который предлагал забрать Крымский мост в качестве контрибуции у России и передать специально созданному международному консорциуму, то я думаю, что это — фейковая идея. Контрибуции ведь платят побеждённые державы победителю. Можно, конечно, мечтать о военной победе над Россией. Но политикам лучше заниматься реальной политикой, а не мечтами. Чубаров в данном случае выдвигает идею, которую изначально невозможно реализовать, у которой никаких перспектив нет.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"