Савченко объяснила, почему никуда не сбежит из Украины

Нардепы "украинского народа боятся", отметила их коллега.

Надежда Савченко пообещала, что никуда не сбежит Reuters

Подозреваемая в подготовке государственного переворота и терактов народный депутат Надежда Савченко заявила, что никуда не сбежит из Украины, поскольку является героем страны.

Нардепы боятся украинского народа, рассказала политик в Киеве на заседании Шевченковского райсуда, который избирает ей меру пресечения, пишет УНИАН.

"Я никуда не сбегу. Я остаюсь в Украине, потому что я герой Украины… Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что им все-таки страшно, что они украинского народа боятся", — отметила народная избранница.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и дала разрешение на ее задержание, а также арест.

До принятия такого решения в парламенте генпрокурор Юрий Луценко показал видео, подтверждающее, что политик и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с захваченной части Донбасса и обсуждали планы госпереворота.

В Шевченковском райсуде прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник говорил, что нардепу грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Позже подозреваемая объявила голодовку.