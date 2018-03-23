"Не могу раздеться". Савченко сравнила комфорт украинского и российского СИЗО

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую арестовали днем 22 марта по обвинению в попытке устроить теракт в стенах Рады, поделилась впечатлениями от первой проведенной ночи в украинском СИЗО.

В российском следственном изоляторе ей понравилось больше, заявила Савченко перед началом заседания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство о ее аресте, передает Интерфакс-Украина.

"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", — возмутилась она.

На вопрос журналистов, как она провела ночь, Савченко сказала: "Так же, как в российском СИЗО".

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", — сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом "аквариуме". На суд она надела черный свитер с трезубцем.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.