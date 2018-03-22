"Каких денег, Вова? Смертей нужно": Луценко показал видео, как Савченко готовила теракт

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании Верховной Рады продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Соответствующие видео Луценко показал депутатам перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

На видео, в частности, показали фрагмент трехсторонних переговоров – Савченко, Рубана и Березня. При этом Савченко якобы произносит: "Просьба от Захара и Ташкента – Турчинова отдать".

Также в видео показали снайперскую винтовку "Топаз" и рассказали о ее характеристиках. Также перечислили все то оружие, которое Рубан и Савченко перевозили в Киев.

Ранее на заседании регламентного комитета Савченко подтвердила, что приведенные Луценко факты являются правдивыми. Однако нардеп подчеркнула, что никакого теракта не планировала, а просто хотела напугать власти. Что касается перевозки оружия с оккупированных территорий, то это, по ее словам, была "военная операция с участием волонтеров".

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.