Сестра Савченко рассказала о нарушениях, с которыми проходит допрос нардепа на полиграфе

Процедура допроса будет продолжаться порядка шести часов.

Вера рассказала, как Надю Савченко на полиграфе допрашивали. РИА Новости

Анонсированный на 17 апреля допрос Надежды Савченко на полиграфе начался в отсутствие ее адвокатов.

"Ее привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них", — цитирует ее сестру Веру агентство УНН.

По ее словам, процедура допроса продлится порядка шести часов.

Ранее стало известно о том, что допрос Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу.