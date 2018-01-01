Стало известно, в какую страну улетел Саакашвили

Согласно имеющейся информации, политик покинул Украину на чартерном рейсе.

Михеил Саакашвили From-ua.com экс-президент Грузии, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили уже вылетел по направлению к Польше.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на собственные источники.

По их информации, политик покинул Украину на чартерном рейсе около 16:00 по Киеву. Также есть информация, что Саакашвили подвергли не процедуре депортации, а процедуре реадмиссии - возвращению нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

Немногим позднее пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в социальной Facebook подтвердил факт выдворения Саакашвили из страны.

"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции привели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - написал Слободян.

Чиновник также отметил, что во время выполнения процедуры на правоохранителей накинулись представители окружения Саакашвили и поэтому они, в рамках самозащиты применили силовую поддержку.

Также Слободян добавил, что политика выдворили из Украины с соблюдением всех юридических нюансов и в соответствии с судебными решениями, которые признали незаконным его нахождение на территории Украины.

Напомним, политика задержали в Киеве возле ресторана "Сулугуни" в Музейном переулке люди в масках и с надписями "Государственная пограничная служба" на куртках по запросу Миграционной службы.