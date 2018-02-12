"Вы чо, пацаны б****". В сети появилось видео задержания Саакашвили

Сотрудники Государственной пограничной службы 12 февраля в одном из киевских ресторанов провели спецоперацию, в ходе которой был задержан бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской области Михаил Саакашвили.

Вскоре после спецоперации в сети появилось видео задержания, которое было снято одним из посетителей ресторана.

Бывшего чиновника увезли в неизвестном направлении, рассказал экс-заместитель генерального прокурора и соратник политика Давид Сакварелидзе.

"Михеила задержал спецназ в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10)", — отметил Сакварелидзе в комментарии на своей странице в соцсети Facebook.