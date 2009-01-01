Сорвало крышу. Военный эксперт рассказал, почему Путин может спровоцировать себя лучше НАТО

Для России угроза заключается в том, что ее "наступательная операция" будет сорвана, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Переброска к восточным границам Евросоюза американской бронетехники, артиллерийских орудий и грузового транспорта в рамках акции— подтверждение того, что НАТО начинало готовиться к возможной агрессии России против восточноевропейских стран.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду".

"Размещение сил НАТО состоится не только в Польше, но и в Прибалтийских странах, — это ответное действие на агрессивную политику России", — говорит военный эксперт.

"Какие угрозы происходящее может представлять для России? НАТО наконец-то начинает готовиться к возможной агрессии России против восточноевропейских стран. Для России угроза заключается в том, что гипотетическая наступательная операция РФ будет сорвана. Ну, так не начинайте таких действий — не будет и угрозы!", — дал свой рецепт поддержания мира в Европе специалист.

"Сложно сказать, чего от России можно ждать в ответ на размещение в Польше американских военных сил. У России уже давно сорвало крышу, да и вообще, сорвало все, что можно. Слова призыва к тому, чтобы не провоцировать Путина, не имеют никакой смысловой нагрузки. Потому что Путин сам себя может спровоцировать эффективнее, чем кто-либо другой. И он демонстрировал это множество раз", — говорит Сунгуровский.

По его мнению, сейчас идет "война рефлексий" — война пониманий того, что происходит: "На этом отлично играет Россия. В европейских демократиях процесс принятия решения затянут процедурно и не может быть адекватным оперативности тех действий, которые проводит агрессор. В России же все наоборот: процесс принятия решений там занимает минуты и часы, но никак не месяц, не квартал. Поэтому Путину и удалось захватить инициативу, чем он и пользуется".

"Но постепенно Запад, в частности, НАТО, начинает приходить к пониманию происходящего, получает возможность мобилизовать те ресурсы, которые необходимы, чтобы противостоять Путину", — подчеркнул директор военных программ Центра Разумкова.

"Много говорили о том, что Путин может напасть на Прибалтийские страны, Молдову, Болгарию, Сербию. Но я думаю, что его первая цель — это Беларусь. У Москвы были расчеты на то, что в Беларуси удастся разместить группировку войск, в частности, авиационную базу, от которой отказался Лукашенко. Но они не оправдались. Поэтому сейчас последуют действия политического и экономического характера, направленные на то, чтобы "задавить" Лукашенко. А Лукашенко не лыком шит: он не будет спокойно наблюдать — он задействует все ресурсы, которые у него есть в руках, для того, чтобы этому противостоять. Это вызовет серьезную конфронтацию", — считает Николай Сунгуровский.

"Соответственно, Украине следует ожидать того, что на ее северных рубежах в худшем случае возможно появление группировки российских войск, а в лучшем — начало конфликта (России и Беларуси. — Ред.)", — добавил он.

Напомним, несколькими днями ранее в Польшу прибыли первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Самолеты доставили 250 солдат во Вроцлав.