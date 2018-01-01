Турчинов рассказал, как Путин просчитался по Украине в 2014-м

Добровольцы сдержали президента РФ, отметил секретарь СНБО.
Глава России просчитался, думал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику, рассказал бывший и.о. президента нашей страны, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", который вышел на телеканале "1+1".
"На протяжении марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно в четыре часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление", — отметил чиновник.
По его словам, первый раз — "мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность". "Ждем. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели — теперь точно сегодня в четыре часа будет наступление", — добавил он.
"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую", — заявил Турчинов.
"И, собственно, создание добровольческого движения в тот период — это ключевой момент, который сорвал планы Путина. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию — дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие", — подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко говорил, что армия нашей страны должна быть готова к широкомасштабному наступлению России в любой момент.