Турчинов рассказал, как Путин просчитался по Украине в 2014-м

В марте 2014 года украинская разведка неоднократно сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины, планы российского президента Владимира Путина сорвали добровольцы.

Глава России просчитался, думал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику, рассказал бывший и. о. президента нашей страны, секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", который вышел на телеканале "1+1".

"На протяжении марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно в четыре часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление", — отметил чиновник.

По его словам, первый раз — "мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность". "Ждем. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели — теперь точно сегодня в четыре часа будет наступление", — добавил он.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую", — заявил Турчинов.

"И, собственно, создание добровольческого движения в тот период — это ключевой момент, который сорвал планы Путина. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию — дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко говорил, что армия нашей страны должна быть готова к широкомасштабному наступлению России в любой момент.