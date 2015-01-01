Угроза №1. Почему внутренняя слабость Украины провоцирует Россию на агрессию

Нельзя исключать, что Россия сама себе "позволит" выступить миротворцем на Донбассе, говорит Алексей Мельник.

Алексей Мельник Главред

Россия для Украины является внешней угрозой №1, однако существуют и внутренние опасности для нашей национальной безопасности.

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал на чате в "Главреде".

"Россия является угрозой номер один для Украины как военная угроза. В то же время, как свидетельствуют социологические опросы, главной угрозой национальной безопасности Украины наши внутренние проблемы", — подчеркнул военный эксперт.

"Актуальность военной угрозы со стороны России обусловлена ​​не только существенной разницей военных потенциалов, наличием ядерного оружия у нашего соседа, агрессивной политикой российского режима, но и не в последнюю очередь внутренней слабостью Украины как государства, известными всем нам проблемами коррупции, слабой экономики, неэффективной государственной властью. Именно наша внутренняя слабость провоцирует Россию к агрессивным действиям", — уверен он.

Комментируя вопрос о миротворческих операциях ООН в бывшей Югославии и возможности введения миротворцев на восток Украины, Алексей Мельник, который хорошо знает эту "кухню" изнутри, заметил: "Конечно, я поддерживаю идею введения миротворческих сил на Донбассе. Но я абсолютно не разделяю оптимизм тех, кто надеется на подобное решение".

"По своему опыту могу сказать, что успех миротворческой операции UNTAES был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, наличием консенсуса на уровне ООН о необходимости развертывания такой операции. Во-вторых, достижением реальных политических договоренностей об урегулировании конфликта и месте миротворческого контингента ООН в этом урегулировании. В-третьих, оперативным развертыванием мощного военного контингента с четким мандатом и волевым руководством", — объяснил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Если проводить аналогии между той миссией и конфликтом на Донбассе, то все эти три фактора пока отсутствуют. А с технической точки зрения ориентировочная численность военного контингента должна быть около 40 000 человек, что на данный момент является абсолютно нереалистичным", — подчеркнул эксперт.

"Что касается потенциальных рисков настойчивости некоторых политиков в приглашении миротворцев на Донбасс, то хотелось бы, чтобы они не исключали вероятность того, что главным миротворцем может выступить Россия, а также возможности того, что ей это позволят, или она позволит себе сама", — подытожил Алексей Мельник.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему Украине не светит молниеносная наступательная операция на Донбассе.

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