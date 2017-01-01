Украина попала в список приоритетов Евросоюза на 2017 год

Кроме Украины, Могерини определила еще 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства.

Федерика Могерини Reuters

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини одним из приоритетов на 2017 год выделила Украину.

Об этом говорится в перечне целей и приоритетов главы европейской дипломатии на год, размещенном на ее сайте, сообщает Европейская правда.

"Прошлый год был годом постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Союза. В первую очередь в Украине, с большими совместными усилиям по реформированию страны, борьбы с коррупцией и, конечно же, достижению полной реализации минских договоренностей, прекращению конфликта на востоке страны.

Относительно Украины и Грузии мы сделали важные шаги в направлении либерализации визового режима. И работа идет со всеми нашими восточными партнерами — Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан.

Мы делаем это в полном соответствии с приоритетами и политическим выбором каждой страны. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-то — наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества", — сказано в сообщении.

Помимо Украины, Могерини определила еще 12 приоритетов в работе европейского внешнеполитического ведомства.

Среди них — глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.

Напомним, 19 декабря, в Брюсселе Евросоюз принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций против России, введенных из-за дестабилизации ситуации в Украине.