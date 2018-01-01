"Украинский диктатор". Беглый нардеп Онищенко написал книгу о Порошенко: фото

По словам автора, книгу можно будет прочесть на четырех языках.

Нардеп-беглец Александр Онищенко написал книгу, посвященную президенту Украины Петру Порошенко.

"Всегда думал, что моя первая книга будет о любви и о женщинах, но нет. Итак, анонсирую. "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", - написал нардеп. По его словам, книга будет издана на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском. "Редко пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти. Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса Ложкина, о том, какой царь - хороший. А моя книга о царе - настоящем", - написал он на собственной странице в социальной сети Facebook.

К слову, дату презентации книги Онищенко пока называть не стал. По его словам, "Петра Пятого" можно будет прочесть на четырех языках- немецком, английском, украинском и русском.





Напомним, ранее Украина направила Испании документы на экстрадицию матери беглого нардепа.