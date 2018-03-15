"Увидела страх в глазах депутатов". Савченко раскрыла, с каким оружием была в Раде

Нардеп утверждала, что готова дать показания на полиграфе.

Надежда Савченко сказала, что была в парламенте с наградным оружием УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что была в сессионном зале Верховной Рады с наградным оружием.

Политик в кулуарах парламента сказала, что сегодня — 15 марта — впервые увидела страх в глазах депутатов, пишет LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады — Ред.) после моего возвращения (из России — Ред.). И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить...", — отметила нардеп.

Также она утверждала, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе, но, несмотря на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое своей сумки, отказалась это сделать, сославшись на закон о статусе народного депутата.

Ранее сообщалось, что 15 марта Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады, поскольку была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. СМИ писали, что политик пронесла в сессионный зал три гранаты и пистолет.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение нардепу в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.