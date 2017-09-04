В Кабмине узнали, что главари ДНР и ЛНР пытаются купить жилье в России

Оккупанты начали вывозить с Донбасса особо ценное военное имущество, отметил Гримчак.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украинызаявил, что "руководители"пытаются покупать жилье в России.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу", ссылаясь на данные из разных источников.

По словам члена Кабмина, россияне начали вывозить с захваченной части Донбасса особо ценное военное имущество.

"У меня есть информация из разных источников, что так называемые "руководители" этих фейковых образований сейчас начали искать и пытаются покупать жилье на территории РФ. Или в каких-нибудь непризнанных республиках — Абхазии и тому подобных", — отметил чиновник.

Гримчак уточнил, что оккупанты вывозят комплексы радиоэлектронной борьбы. "Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы... Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники. Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает", — добавил собеседник.

Ранее Юрий Гримчак выразил мнение, что решение по неподконтрольной Киеву территории востока Украины, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда, единственное, что сегодня обсуждается, как и на каких условиях они покинут нашу землю.