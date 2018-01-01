В посольстве РФ ответили на решение Украины не пустить россиян на выборы

Ответственность за нарушение прав российских граждан посольство РФ возложило на украинскую сторону.

В посольстве РФ в Украине сделали заявление фото: 24.ua

Из-за планов Министерства внутренних дел ограничить доступ к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента посольство РФ в Украине выразило возмущение.

"Возмущены озвученными планами украинского МВД блокировать в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года, доступ российских граждан к избирательным участкам в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове", — сказано в заявлении посольства.



Отмечается, что "намерения под надуманными предлогами лишить проживающих в Украине россиян возможности свободного волеизъявления вступают в вопиющее противоречие с базовыми нормами международного права и обязательствами Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений".

"Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону. В МИД Украины была направлена соответствующая нота с требованием обеспечить нашим диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты", — добавили в посольстве.

Также отмечается, что в МИД Украины направлена нота с требованием обеспечить беспрепятственную работу российских дипучреждений в день выборов президента РФ.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в день президентских выборов в РФ режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Кроме того, ранее националисты пообещали заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года — в день годовщины аннексии Крыма Россией.