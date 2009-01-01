Задача выполнена. Российский блогер обвинил Путина в уничтожении Крыма

Блогер намекнул Путину: "Крым ещё не так далеко ушёл от Украины, где люди могли выходить и качать чиновников, которые офигели".

Задача по уничтожению аннексированного Россией украинского Крыма за три года практически выполнена.

Об этом заявил крымский блогер Александр Горный, фанат путинской политики в отношении захвата полуострова, передает "Эхо Москвы".

"Да, над Крымом мирное небо, но вот прошло три года, и время надежд сменилось временем разочарований. Не Россией, а безразличным отношением России к Крыму, и к тому, что здесь происходит. Россия вкачивает колоссальные ресурсы в Крым, построены и строятся серьезные инфраструктурные объекты, но Крым и крымчане были отданы на растерзание местному перекрасившемуся жулью", — пишет Горный.

Гэрои "Крымской весны" расставляют на ключевые места своих родственников и секретарш, хватают самые лакомые куски Крыма по бросовой цене, и им этого мало, они решили уничтожить парки, которые являются национальным достоянием полуострова.

Блогер вспомнил о плачевном состоянии ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган", которые во время украинского правления были визитной карточкой Крыма, а сейчас находятся на грани закрытия из-за крымских "чиновников".

"Это просто катастрофа и в ней виновно руководство Крыма и лично Путин (президент РФ Владимир Путин — ред), который допустил это своим бездействием, не настучав по головам этих товарищей", — отметил Горный.

Блогер уточнил, что ситуация со зверинцами — далеко не единственная проблема аннексированного полуострова.

"У меня есть еще десятки примеров сознательного уничтожения Крыма, и крымчане уже не понимают, что происходит. Они верят Путину, России, но то, что они видят за окном, никак не соответствует той красивой телевизионной картинке, которой кормят народ", — добавил он.

Блогер также намекнул Путину: "Крым ещё не так далеко ушёл от Украины, где люди могли выходить и качать чиновников, которые офигели".

Напомним, экс-советник российского лидера Андрей Илларионов заявил, что возвращение Донбасса и Крыма неизбежно, они являются оккупированными территориями, и они точно вернутся в состав Украины, но не при президентстве Путина.

фото: censor.net.ua