Беспредел в ДНР. Пьяный боевик-"полицай" устроил ДТП, две жертвы

Инцидент произошел вчера в Макеевке, отметил Лысенко.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

В пятницу, 3 ноября, вДонецкой области пьяный сотрудник так называемого МВДна авто устроил аварию, погибли два человека.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

В то же время он уточнил, что злоумышленник скрылся с места аварии.

"Сотрудник так называемого МВД ДНР, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие в населенном пункте Макеевка, погибли два гражданских лица…", — отметил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что боевики ДНР на передовых позициях устроили попойку, один из участников празднования подорвал ручную гранату вблизи места отдыха своих пособников, а террористы ЛНР — затеяли драку с поножовщиной.

Видео: Ukraine Crisis Media Center