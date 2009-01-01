Беспредел в ДНР. Пьяный боевик-"полицай" устроил ДТП, две жертвы

Инцидент произошел вчера в Макеевке, отметил Лысенко.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.
В то же время он уточнил, что злоумышленник скрылся с места аварии.
"Сотрудник так называемого МВД ДНР, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие в населенном пункте Макеевка, погибли два гражданских лица…", — отметил спикер.
Ранее Андрей Лысенко говорил, что боевики ДНР на передовых позициях устроили попойку, один из участников празднования подорвал ручную гранату вблизи места отдыха своих пособников, а террористы ЛНР — затеяли драку с поножовщиной.
Видео: Ukraine Crisis Media Center