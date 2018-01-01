"Он выступал против Путина". Волонтер и друг Бабченко озвучил вероятный мотив убийства

Украинский журналист утверждает, что преступление имеет исключительно политическую подоплеку.

Товарищ считает, что Бабченко убили из-за политки УНИАН

Известный волонтер, журналист и товарищ убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко заявил, что погибшему ранее угрожали расправой в России.

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали с РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - сказал он в интервью Обозревателю.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

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