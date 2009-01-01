Под Крымским было огневое противостояние, ранен боец АТО

Сегодня ситуация на Донбассе оставалась напряженной.

Каска, иллюстрация Reuters

В пятницу, 18 августа, втеррористы нарушали "режим тишины" , стреляя из разного оружия, под Крымским Луганской области между украинскими военными и врагом было огневое противостояние, ранен один наш боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что сегодня обстановка на востоке страны оставалась напряженной, но контролируемой ВСУ.

"С полуночи наиболее горячо было на Донецком направлении: четыре раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские укрепления в Авдеевской промзоне, кроме того, под вражеским огнем дважды оказывались силы АТО неподалеку от Зайцево и трижды — на шахте "Бутовка", — отметили в пресс-службе.

На Луганском направлении ночью враги в течение часа выпустили более 60 мин калибра 82 мм по наблюдательному пункту неподалеку от Крымского, в ответ украинские бойцы накрыли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате огневого противостояния ранен один защитник Украины.

На Мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинке, а около полуночи неприцельным огнем били из 122-мм артиллерии южнее Богдановки.

"По нашей оперативной информации, на временно оккупированных территориях Донбасса среди местных все меньше желающих воевать против украинских войск. Чтобы привлекать дончан в оккупационное войско, от российских кураторов в так называемые местные "администрации" поступил приказ о постановке граждан 2001 года рождения на воинский учет", — добавили в штабе.

По его данным, "в частности, с 28 августа по 25 декабря руководители "администраций" должны разработать план и определить органы так называемого местного самоуправления, которые за это отвечают".

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе боевики поплатились за наглое поведение — за прошедшую неделю (7-13 августа) были уничтожены восемь злоумышленников, а 35 — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України