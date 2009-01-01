Силовики задержали двух бойцов полка "Азов" за убийство — Матиос

Военный прокурор не стал сообщать подробности происшествия, и кто стал жертвами военнослужащих.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что на прошлой неделе правоохранители задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка "Азов" за умышленное убийство.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка "Азов" за совершение насильственных действий — убийство", — заявил он.

Военный прокурор не стал сообщать подробности происшествия, и кто стал жертвами военнослужащих.

"Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. "Азов" в том числе освободил Мариуполь", — отметил Матиос.

По его мнению, все это происходит из-за обесценивания человеческих ценностей, а также усталости от войны и ее последствий.

"Люди, которые имели к этому отношение, днем — реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь "Азов", — подчеркнул Матиос.

"Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги. К тому же это все происходит на фоне войны", — пояснил военный прокурор.

Напомним, в Запорожской области правоохранители задержали вооруженную группу злоумышленников, которая с 2014 года совершала разбойные нападения на банковские учреждения и инкассаторские машины. В нападении подозревается боец "Азова".

фото: sprotyv.info; Видео: Телеканал ZIK