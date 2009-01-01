Сегодня, 14:21 RSS

Силовики задержали двух бойцов полка "Азов" за убийство — Матиос

Сегодня, 12:57

Военный прокурор не стал сообщать подробности происшествия, и кто стал жертвами военнослужащих.

Азов
sprotyv.info
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что на прошлой неделе правоохранители задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка "Азов" за умышленное убийство.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, сообщает Цензор.НЕТ. 

"На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка "Азов" за совершение насильственных действий — убийство", — заявил он. 

Военный прокурор не стал сообщать подробности происшествия, и кто стал жертвами военнослужащих. 

"Они не были на линии АТО, а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство. "Азов" в том числе освободил Мариуполь", — отметил Матиос. 

По его мнению, все это происходит из-за обесценивания человеческих ценностей, а также усталости от войны и ее последствий. 

"Люди, которые имели к этому отношение, днем — реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию. Конечно, это не бросает тень на весь "Азов", — подчеркнул Матиос.

"Уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается. Сочетание посттравматического синдрома с отсутствием смены "картинки" приводит к тому, что просто плавятся мозги. К тому же это все происходит на фоне войны", — пояснил военный прокурор.

Напомним, в Запорожской области правоохранители задержали вооруженную группу злоумышленников, которая с 2014 года совершала разбойные нападения на банковские учреждения и инкассаторские машины. В нападении подозревается боец "Азова".

фото: sprotyv.info; Видео: Телеканал ZIK

Теги:  
Матиос, прокурор, задержание, Азов, Нацгвардия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...