"Такого ужаса и на передовой не испытывала": появились новые детали драки за украинский язык в Мариуполе

На странице RedCups в Facebook появилась их версия случившегося.

17 июня в Мариуполе Донецкой области в одной из кофеен подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть охранники. Также пострадала его коллега — пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Открыто уголовное производство. "С заявлениями в полицию обратились обе стороны конфликта", — сообщили в отделе коммуникации полицейского главка Донецкой области.

На странице RedCups в Facebook появилась их версия случившегося: "17 июня в 21.00 к нам в кофейню пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и… алкогольные коктейли. В 22 часа зал кофейни закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы… На просьбу охраны пройти проверку металлоискателем молодые люди начали грубить и нецензурно выражаться. Администрация пыталась уладить конфликт миром. Директор и администратор беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила по-русски, отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке".

По их словам, посетители вели себя недопустимо, из-за чего им предложили покинуть заведение.

"На улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам кафе и охране. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из агрессивной компании "гостей" ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую", – заявили в заведении.

При этом администрация кафе добавила, что они предоставили сотрудникам полиции для расследования всю информацию и видеоматериалы.

В свою очередь Карпиленко у себя Facebook написала: "Я жду, когда видео с камер видеонаблюдения станет достоянием общественности. И всем сразу станет ясно, что произошло на самом деле".

"Когда мы выходили из кафе, "секьюрити" шли следом… И один из них сказал мне: "Ты не представляешь, с кем связалась". "Представить" пришлось на выходе, там нас ждали "титушки", которые налетели быстро, не дав опомниться… Такого ужаса я даже на передовой не испытывала. Вообще никогда не испытывала. Вырваться не получалось. Они кричали: "П*и их! Бей им телефоны!" – написала она.

Напомним, 4 июня Ницой наведывалась в СБУ в качестве фигуранта списка из 47 потенциальных жертв российских спецслужб. В ходе визита сотрудники СБУ разговаривали с ней по-русски, что стало для нее шоком.

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