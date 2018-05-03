"Удар в спину". Атошник предположил, из-за чего на него напали в Киеве на Подоле

Боец сказал, что злоумышленницы забрали его сумку.

Атошник полагает, что в Киеве на Подоле на него могли напасть из-за одежды kyiv.npu.gov.ua

Участник антитеррористической операции на Донбассе Дмитрий Иващенко (никнейм Вербич) считает, что в Подольском районе Киева на него напали из-за одежды — был в футболке с изображенным комбатом международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Исой Мунаевым и в военных шортах.

Нападение произошло в среду вечером, 2 мая, около 19:00, рассказал боец в комментарии "Громадському радіо".

"Я почувствовал удар в спину и еще не понял, что произошло. Когда повернулся назад — получил из газового баллона очень мощную струю в глаза, почти сразу перестал видеть", — отметил собеседник.

Потом воин почувствовал, что его окружают и попытался сбежать. "Вижу, что не убегу, ноги не слушаются. Разворачиваюсь и начинаю отбиваться. Левый глаз немного открылся, начинаю им видеть: слева двое вооруженных мужчин, у одного нож, у другого, кажется, молоток", — добавил атошник.

По словам пострадавшего, их удары он отбивал рукой, после чего справа летел молоток, и он отпрыгнул — "удар молотка четко был направлен в голову, но удалось отпрыгнуть". "Я отступаю в арку, далее идет серия ударов, я отбиваюсь, они видят, что дело затягивается, у них не получается закончить дело и тогда убегают", — поделился Иващенко.

Воин добавил, что среди нападавших было двое девушек, одна из них снимала нападение на видео, злоумышленницы забрали его сумку. "Я был одет в футболку с Исой Мунаевым, героем Украины, и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это среагировали", — заявил боец и подчеркнул, что раньше у него не было конфликтов, и угроз он не получил.

Вчера ему сделали операцию. Медики прогнозируют, что в больнице пострадавший будет находиться около недели.

Ранее в Сети появилась информация, что на Подоле в Киеве группа неизвестных в масках напала на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту (защитников объекта называют "киборгами"), боец попал в больницу.

Позже в полиции столицы сообщили, что на Подоле вечером 2 мая на участника спецоперации напали пять человек — три парня и две девушки, произошла драка. Пострадавшим оказался боец, 1989 года рождения.

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