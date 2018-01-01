Удары бутылкой. В Харькове мужчина убил продавщицу, фото с места преступления

Подозреваемый уже задержан, отметили в полиции.
Нападавший забрал из кассы около 600 гривень и скрылся, но его оперативно задержали, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.
По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 42-летнего жителя города Люботин.
Продавщицу — 55-летную женщину — после ударов в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако она скончалась из-за кровопотери. Начаты производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области женщина избила сына, мочившегося в кроватку. Ребенок от полученных побоев впал в кому, а позже скончался. Узнать больше об инциденте можно здесь.