В Индии спасли несколько десятков девочек-подростков, проданных в секс-рабыни

Полицейским помог бдительный и законопослушный пассажир поезда.

Иллюстративное фото Freedom Project

Житель Индии Адарш Шривастава во время своего путешествия по стране на поезде сумел разоблачить банду торговцев людьми.

Как сообщает портал Global News, мужчина обратил внимание, что в соседнем вагоне едет группа испуганных подростков женского пола.

Мужчина написал пост на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. "Путешествую на Avadh express (19040), в вагоне №5. В моем вагоне 25 девочек, все несовершеннолетние, некоторые из них плачут, и все это выглядит небезопасно в условиях торговли людьми", − обратился он через интернет к администрации железных дорог.

Чиновники отреагировали молниеносно и "подключили" транспортную полицию. Через несколько остановок в поезд, на котором ехал Шривастава, зашли правоохранители, которые и задержали двух мужчин, действительно являвшихся торговцами людьми и намеревавшимися продать 26 девочек и сделать из них сексуальных рабынь с проститутками. Сейчас они все находятся в безопасности, а чиновники ведут поиск их родителей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России приехавших на ЧМ-2018 африканок превратили в путан и секс-рабынь.

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