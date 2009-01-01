В Киеве нацгвардец выстрелил в себя: военный в больнице

В связи с получением пулевого ранения нацгвардейца, начато уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Установлено, что в военной части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалось заряжено. В связи с этим военнослужащий после получения оружия по неосторожности причинил себе огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.
Военная прокуратура киевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода.
Напомним, в январе сообщалось о том, что в Киеве застрелился сотрудник СБУ.