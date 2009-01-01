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В Киеве нацгвардец выстрелил в себя: военный в больнице

Сегодня, 10:47

В связи с получением пулевого ранения нацгвардейца, начато уголовное производство.

Нацгвардия, шеврон
azov.press
В Киеве в одной из воинских частей Национальной гвардии военнослужащий по неосторожности выстрелил в самого себя и был госпитализирован в одну из столичных больниц для оказания медицинской помощи. 

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в военной части отдельными военными должностными лицами не обеспечено соблюдение порядка обращения с оружием и боеприпасами, в результате чего оружие, выданное военнослужащему, оказалось заряжено. В связи с этим военнослужащий после получения оружия по неосторожности причинил себе огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.

Военная прокуратура киевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода.

Напомним, в январе сообщалось о том, что в Киеве застрелился сотрудник СБУ. 

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Киев, Нацгвардеец, самострел, выстрел, оружие, халатность, гарнизон, прокуратура
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