В киевском ресторане из-за девушки случилась массовая драка: подробности

Вечер минувшего выходного дня посетители заведения наверняка запомнят надолго.

Полицейская машина возле ресторана, где произошла драка kiev.informator.ua

В ночь с субботы на воскресенье, с 10 на 11 марта, в столичном ресторане L'Kafa, расположенном в ТЦ "Украина" на Площади Победы, произошла масштабная драка между посетителями.

Участие в побоище приняли 14 человек, сообщает портал "Информатор". Согласно предварительной версии событий, ночью в ресторан зашли восьмеро мужчин в возрасте приблизительно от 30 до 45 лет, которые сразу отправились танцевать.

Внезапно один из них толкнул девушку-посетительницу. К этому мужчине мгновенно подскочик другой посетитель и нанес удар по лицу.

Как сказал охранник заведения, от такого удара мужчина упал на вешалку и разбил голову. После этого вспыхнула уже массовая драка, которую с трудом удалось утихомирить персоналу ресторана. Затем была вызвала бригада скорой помощи, которая госпитализировала избитого мужчину. А мужчину, который начал драку, задержал прибывший на место инцидента патруль полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ресторан обстреляли из гранатомета.