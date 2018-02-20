В Киеве несколько человек отравились ресторанными суши: подробности

С 15 по 19 февраля нынешнего года в Киеве медики зарегистрировали пять отравлений, связанных с употреблением японского блюда суши в заведении общепита.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба Главка Госпродпотребслужбы по столице Украины.

"Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия"", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас трои из отравившихся госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

Как позднее сообщил в комментарии порталу "Корреспондент" глава столичной Госпродуктпотребслужбы (ГППС) Олег Рубан, речь идет о ресторане "Евразия".

"19 февраля к нам поступило сообщение из Александровской больницы, что к ним с признаками отравления был доставлен один человек. Выяснилось, что перед тем, как заболеть, он в ресторане "Евразия" употреблял в пищу роллы "Филадельфия"", - сообщил он.

Кроме того, достоверно установлено, что в период с 15 по 19 февраля еще четыре человека, которые также накануне посещали этот ресторан и ели аналогичное блюдо, тоже были доставлены с признаками отравления в другие медицинские учреждения.

"Нашими сотрудниками для проведения санитарно-микробиологического исследования 4 образца пищевых продуктов: тушка лосося, куриное филе, майонез и кулинарный крем. Лабораторные исследования продолжаются", - заявили представители ГППС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине 30 человек отравились пищей на свадьбе.