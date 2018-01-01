В Кривом Роге произошла авария на шахте, погиб горняк

Тело погибшего находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.

В Кривом Роге в результате аварии на шахте погиб горняк УНИАН

В субботу, 12 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области на шахте "Гвардейская" (входит в состав "Криворожского железорудного комбината") произошла авария , есть жертва.

Погиб 38-летний шахтер, его тело находится на глубине 325 метров, пишет "Первый Городской" со ссылкой на данные местной полиции.

"По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий. Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады", — отметило издание.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, сначала сообщалось о восьми жертвах, а позже их количество возросло до 11.

В совершении ДТП подозревали водителя иномарки Александра Волкова, суд арестовал его на два месяца без права на внесение залога. СМИ писали, что у мужчины диагностировано онкологическое заболевание, он находился в больнице под конвоем. В начале мая — 2 числа — подозреваемого перевели в Криворожский следственный изолятор, а через несколько дней стало известно, что он умер.

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