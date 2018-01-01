На Николаевщине чиновники подделывали украинские паспорта для ОРДЛО и Крыма: подробности

Информацию озвучила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Украинские правоохранители пресекли деятельность преступной группы, изготовлявшей фальшивые паспорта граждан Украины, в том числе и зарубежные − для незаконного пересечения границы.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице в соцсети Facebook Ларисы Сарган − пресс-секретаря генерального прокурора Юрия Луценко.

По ее данным, в Николаевской области были задержаны шестеро людей − руководитель отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета, экс-сотрудник Миграционной службы, гражданин Молдовы, житель Киевщины и двое местных жителей.

По версии следствия, в мае 2017-го - марте 2018-го, чиновник городского совета, сын которого является гражданином РФ и военнослужащим ВС России, в сговоре с пятью жителями Киевщины и Николаевщины, наладили механизм подделки паспортов граждан Украины, зарегистрированных в ОРДЛО и аннексированном Россией Крыму.

В документы преступники вносили ложные сведения – для того, чтобы их владельцы беспрепятственно пересекали государственную границу. Всего в помещениях Миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела правоохранители провели более 20 обысков.

В результате было изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольств Украины в Казахстане и Молдове, более 100 незаполненных бланков государственных учреждений. Также изъято 50 тысяч долларов; 50 тысяч гривен; 252 тысяч рублей, 9 единиц оружия.

Расследование продолжается. В суде решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

НАпомним, ранее сообщалось о том, что СБУ словила на границе с Крымом дезертира из украинского флота.