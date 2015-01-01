В Новоазовске "морпехи" ДНР ворвались в дом мирной жительницы, ограбили и изнасиловали ее

Российские оккупанты продолжают бесчинства на захваченной территории.

Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В очередной раз отличились

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 5 января кадровые российские военнослужащие, проходящие службу в составе 9-го "отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" в Новоазовске Донецкой области, ворвались в дом мирной жительницы, ограбили и изнасиловали ее.

Напомним, на Новый год командование оккупантов на Донбассе запретило российским солдатам выходить в город в камуфляже, боятся самосуда жителей. А местное население ДНР и ЛНР возмущено поведением военных РФ, их агрессией и применением оружия, что приводит к гибели людей.