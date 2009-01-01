В Запорожье горе-вор застрял в колодце для кабелей: опубликованы фото

Инцидент произошел вчера вечером, отметили в полиции.

Задержанный злоумышленник facebook.com/zappolice

В четверг вечером, 9 ноября, в Запорожье злоумышленник залез в кабальный колодец, отрезал провод, выбросил на поверхность, но не смог выбраться наружу — застрял, горе-вора

Об этом говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Кирпичная.

"… в 20:40 патрульные получили информационное сообщение от неравнодушных граждан о том, что… неизвестный мужчина стоит в колодце и вытягивает укртелекомовский кабель", — отмечается в сообщении.

Прибыв на место происшествия, копы увидели там 33-х летнего мужчину, который стоял по пояс в колодце. Злоумышленник не смог не смог выполнить требование полицейских вылезти из колодца, объяснил, что снял люк, и залез туда, чтобы срезать кабель для собственной наживы.

"Срезав почти весь кабель, и выбросив его на поверхность, гражданин понял, что застрял и не может самостоятельно выбраться из колодца, потому что ноги запутались в усеченном кабели. Правоохранители помогли горе-вору освободиться из плена укртелекомовского кабеля", — добавили в полиции.

Напомним, 31 октября в Кропивницком пьяный мужчина залез на опору линии электропередач, хотел добраться до ее верхушки, а оттуда спрыгнуть вниз, чтобы "сбежать от неизвестных существ", полицейские уговорили его слезть.

Фото: facebook.com/zappolice