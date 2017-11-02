В Кропивницком пьяный мужчина, "убегая от неизвестных существ", залез на опору ЛЭП

Во вторник, 31 октября, в Кропивницком пьяный мужчина залез на опору линии электропередач, хотел добраться до ее верхушки, а оттуда спрыгнуть вниз, чтобы "сбежать от неизвестных существ", полицейские уговорили его слезть.

Об этом говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на углу ул. Кольцевой и трассы Е50.

"О человеке, который собирается взобраться на 80-метровую электроопору... патрульным сообщили прохожие... Люди рассказали, что мужчина находится на 40-метровой высоте и не хочет спускаться на землю", — отмечается в сообщении.

Приехавшие копы выяснили, что на опоре ЛЭП находится 31-летний мужчина с явными признаками опьянения. Тот изо всех сил пытался вскарабкаться на самую верхушку, а оттуда уже прыгнуть вниз, объяснил патрульным, что таким образом пытается "сбежать от неизвестных существ". На место происшествия вызвали спасателей и специализированную скорую помощь.

Инспекторы полчаса общались с мужчиной, пытались его успокоить и уговаривали слезть с опоры, после чего он начал самостоятельно слазить. Сейчас он находится в медучреждении под пристальным наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком на территории одного из кафе правоохранители задержали 27 мужчин-участников криминальной сходки, некоторые из них имеют статус "авторитетов", у нескольких нашли оружие.

Фото: facebook.com/kroppolice, видео: ТСН