В зоне АТО возле позиций военных поймали боевика ДНР-россиянина

Инцидент случился сегодня на Мариупольском направлении.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что террориста поймали вблизи позиций украинских войск.
"В ходе проверки документов установлено, что он — граждан Российской Федерации, житель Курганинска Краснодарского края", — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области силовики ликвидировали агентурную сеть боевиков, задержаны три человека, их куратором был помощник начальника разведки "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористической ДНР россиянин Ярослав Эфендиев.