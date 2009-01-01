В зоне АТО возле позиций военных поймали боевика ДНР-россиянина

Инцидент случился сегодня на Мариупольском направлении.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В среду, 18 января, вна Мариупольском направлении задержан, который является гражданином России.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террориста поймали вблизи позиций украинских войск.

"В ходе проверки документов установлено, что он — граждан Российской Федерации, житель Курганинска Краснодарского края", — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области силовики ликвидировали агентурную сеть боевиков, задержаны три человека, их куратором был помощник начальника разведки "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористической ДНР россиянин Ярослав Эфендиев.