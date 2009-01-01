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В зоне АТО возле позиций военных поймали боевика ДНР-россиянина

Сегодня, 20:45

Инцидент случился сегодня на Мариупольском направлении.

Боевик
Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters
В среду, 18 января, в зоне АТО на Мариупольском направлении задержан боевик ДНР, который является гражданином России.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террориста поймали вблизи позиций украинских войск.

"В ходе проверки документов установлено, что он — граждан Российской Федерации, житель Курганинска Краснодарского края", — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке Донецкой области силовики ликвидировали агентурную сеть боевиков, задержаны три человека, их куратором был помощник начальника разведки "5-й отдельной мотострелковой бригады" террористической ДНР россиянин Ярослав Эфендиев.

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Донбасс, Мариупольское направление, АТО, россиянин, боевик, ДНР
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