Вечером проверяли сети. В Винницкой области в пруду утонули трое мужчин

Лодка перевернулась, отец с сыном запутались в сетях. Увидевший их местный житель попытался их спасти.

В Винницкой области в пруду утонули трое мужчин news24ua.com

Винницкой области в селе Карбовка Гайсинского района в местном пруду обнаружили тела трех мужчин.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В с. Карбовка Гайсинского района 4 ноября на берегу пруда обнаружены тела 3 мужчин (1960 г.р., 1962 г.р. 1982 г.р.). Подразделениями ГосЧС тела подняты на берег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Начальник отдела коммуникации Нацполиции в Винницкой области Анна Олийнык в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила, что среди погибших были отец с сыном.

Возраст погибших — 57, 55 и 35 лет.

"По предварительной информации, отец с сыном поплыли на лодке проверить накануне расставленные сети, они рыбачили вечером. Вероятно, лодка перевернулась, они запутались в сетях. Увидел местный житель и начал их спасать. К сожалению, не удалось спасти — он также запутался и утонул", — сообщила она.

По ее словам, сначала нашли отца и местного жителя, а потом уже подняли на поверхность и тело сына.

На телах погибших не обнаружено никаких признаков насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ утонули поминавшие друзей люди и спасавшие их полицейские.