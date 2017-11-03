На озере перевернулись две лодки. В РФ утонули поминавшие друзей люди и спасавшие их полицейские

В Челябинской области России, на озере Аргази, перевернулась лодка, в которой компания из пяти человек поминала своих утонувших ранее на этом же месте друзей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы региона.

"Компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей, и в этом году пять человек погрузились в лодку и отплыли от берега. Через некоторое время лодка перевернулась, и люди оказались за бортом. Возможно, причиной послужил сильный ветер и большая волна", — рассказали спасатели.

На помощь тонувшим пришли два сотрудника полиции, которые рыбачили с лодки неподалеку, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

"Они подняли пятерых тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако в условиях сильной волны и перегруза их судно также опрокинулось примерно в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки", — говорится в тексте официального сообщения.

На данный момент найдено тело одной утонувшей, на женщине был спасательный жилет и ее тело прибило к берегу.

Напомним, 18 июня 2016 года в России дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одном из островов.

Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.

Фото: chelspasatel.ru.