Во Львове хулиган обстрелял окна роддом

Правоохранители изъяли у злоумышленника пневматический пистолет и пули.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП Львовской области, о произошедшем сотрудников полиции проинформировал врач больницы.
По его информации, 27 февраля, около 23:30, мужчина осуществил три выстрела в окна родильного отделения больницы.
Позже сотрудники полиции охраны установили, что к совершению преступления причастен 24-летний житель Львова. Правоохранители изъяли у него пневматический пистолет и пули.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.
Напомним, в Киеве из травмата расстреляли "продавцов" детского кресла. В результате чего пострадали два человека.