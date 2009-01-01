Во Львове хулиган обстрелял окна роддом

Правоохранители изъяли у злоумышленника пневматический пистолет и пули.

gazeta42

Во Львове мужчина обстрелял из пневматического окна родильного отделения больницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Львовской области, о произошедшем сотрудников полиции проинформировал врач больницы.

По его информации, 27 февраля, около 23:30, мужчина осуществил три выстрела в окна родильного отделения больницы.

Позже сотрудники полиции охраны установили, что к совершению преступления причастен 24-летний житель Львова. Правоохранители изъяли у него пневматический пистолет и пули.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.

Напомним, в Киеве из травмата расстреляли "продавцов" детского кресла. В результате чего пострадали два человека.