Выстрелы в живот. В Киеве убили мужчину, фото с места происшествия

Преступление совершено вчера вечером в Святошинском районе столицы.

В Киеве убили мужчину kyiv.npu.gov.ua

В четверг вечером, 10 мая, в Святошинском районе Киеве между тремя неизвестными произошел конфликт , один из его участников выстрелил оппоненту в живот и скрылся.

Стрельба произошла на ул. Академика Булаховского, пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, там он скончался, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным "Эспрессо", погибшему было 25 лет.

На месте происшествия работали эксперты, кинологи со служебными собаками, оперативники устанавливали возможных свидетелей преступления. Начато производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В Киеве убили мужчину kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты и запал. Позже была установлена личность жертвы.

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