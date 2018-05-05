В Киеве на Подоле прогремел взрыв, есть жертва: фото с места происшествия

В ночь на субботу, 5 мая, в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина.

Инцидент случился около 00:46 на ул. Кирилловская, 117, пишет "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, на месте происшествия копы обнаружили изувеченное тело мужчины, предположительно, он подорвался на гранате.

"Никого из прохожих поблизости не было, и больше никто не пострадал. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа", — отмечается в материале.

Напомним, вечером 27 апреля в Дарницком районе Киеве прогремел взрыв в авто, погиб один человек, а еще один — пострадал. Народный депутат Игорь Мосийчук писал, что инцидент произошел из-за семейных разборок с гранатой. Позже СМИ выяснили, что в результате взрыва погиб известный журналист.