Выстрелы в живот. В Киеве убили мужчину, фото с места происшествия

В четверг вечером, 10 мая, в Святошинском районе Киева между тремя неизвестными произошел конфликт, один из его участников несколько раз выстрелил оппоненту в живот и скрылся.

Стрельба произошла на ул. Академика Булаховского, пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, позже он скончался, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным "Эспрессо", погибшему было 25 лет.

На месте происшествия работали эксперты, кинологи со служебными собаками, оперативники устанавливали возможных свидетелей преступления. Начато производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты и запал. Позже была установлена личность жертвы.