Взрыв на Подоле в Киеве: установлена личность жертвы, названа основная версия инцидента

В Подольском районе Киева в результате взрыва погиб 36-летний местный житель, на месте происшествия правоохранители нашли удостоверение участника боевых действий.

Следствие считает основой версией инцидента "неосторожное обращение со взрывным предметом", говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

По данным ведомства, следователи квалифицировало происшествие по двум статьям Уголовного кодекса: 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В квартире погибшего проходил обыск, были найдены и изъяты граната Ф-1, а также гранатомет. Правоохранители проводят комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева на ул. Кирилловская, 117 возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты и запал.