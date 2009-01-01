Битвы с Турцией и Исландией. Шевченко назвал состав сборной Украины

Шевченко впервые за долгое время вызвал больше футболистов киевского клуба (10), чем донецкого "Шахтера" (7).

Андрей Шевченко УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые вызваны защищать цвета национальной команды в матчах отбора ЧМ-2018 против команд Турции и Исландии.

В список попали 26 игроков, сообщает пресс-служба ФФУ.

Отметим, что Шевченко впервые за долгое время вызвал больше футболистов киевского клуба (10), чем донецкого "Шахтера" (7).

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо"), Андрей Лунин ("Заря")

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Иван Ордец (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба — "Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия" Прага, Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла")

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — "Шахтер"), Руслан Ротань ("Славия" Прага, Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия)

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба — "Динамо")

Игра против Турции состоится 2 сентября в Харькове, а против Исландии — 5 сентября.

Напомним, ранее Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи с Турцией и Исландией.