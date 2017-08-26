Битвы с Турцией и Исландией. Шевченко назвал состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, которые вызваны защищать цвета национальной команды в матчах отбора ЧМ-2018 против команд Турции и Исландии.

В список попали 26 игроков, сообщает пресс-служба ФФУ.

Отметим, что Шевченко впервые за долгое время вызвал больше футболистов киевского клуба (10), чем донецкого "Шахтера" (7).

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо"), Андрей Лунин ("Заря")

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Иван Ордец (все — "Шахтер"), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба — "Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия" Прага, Чехия), Николай Матвиенко ("Ворскла")

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — "Шахтер"), Руслан Ротань ("Славия" Прага, Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия)

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба — "Динамо")

Игра против Турции состоится 2 сентября в Харькове, а против Исландии — 5 сентября.

Напомним, ранее Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи с Турцией и Исландией.