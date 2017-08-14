Шевченко назвал список легионеров, вызванных на матчи с Турцией и Исландией

Оглашен список игроков, выступающих в иностранных чемпионатах, которых главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матчи с Турцией и Исландией.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте ФФУ.

В список вошли семь игроков: Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба — "Славия", Чехия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Евгений Шахов (ПАОК, Греция).

Отметим, что полный список игроков сборной будет объявлен позже.

Сборная начнет подготовку к матчам против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября) 29 августа в Харькове.

Напомним, ранее ФИФА обновила свой рейтинг национальных команд мира, в котором Украина с 25-й позиции съехала на 27 место (843 балла).