Сборная Украины оказалась одной из самых молодых команд в отборе на ЧМ-2018

В отборочном турнире ЧМ-2018 приняло участие шесть футболистов, которые еще могли бы выступать за молодежку, а не национальную сборную Украины.

Об этом сообщает интернет-издание "Команда №1".

Главный тренер сборной Андрей Шевченко не делал никаких громких заявлений — просто принялся омолаживать коллектив. В шести матчах отборочного турнира ЧМ-2018 использовал шесть футболистов, которые еще могут выступать за молодежную команду страны. При этом некоторые из них уже являются основными игроками "сине-желтых": Виктор Коваленко провел в старте все шесть поединков, Александр Зинченко — три, Николай Матвиенко — два, а Артем Беседин и вовсе забил победный мяч в последней официальной игре!

В итоге по среднему возрасту игроков, которые принимали участие в текущей квалификации, сборная Украины старше только одной команды своей группы — Косова. В общем рейтинге 54-х европейских сборных мы занимаем шестое место. Могли бы быть еще моложе, но некоторых возрастных футболистов из состава национальной команды выводят постепенно. Зато молодых вводят очень решительно, пишет издание.

Напомним, матч отборочного цикла на Чемпионат мира 2018 года между сборными Косово и Украины состоится в Албании, в городе Шкодер на стадионе "Лоро Боричи".

Матч пройдет 6 октября 2017 года. Это поединок 9-го тура группового турнира квалификации на ЧМ-2018, который станет предпоследним в группе для украинцев.