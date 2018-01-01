Макрон приедет на матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции

Французский лидер планирует посетить игру в Санкт-Петербурге.

Макрон планирует приехать в Россию Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию французского лидера, Елисейский дворец сообщил о визите Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.

Напомним, власти Швеции пересмотрели решение о бойкоте Чемпионата мира по футболу в РФ после того, как сборная страны вышла в плей-офф.

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